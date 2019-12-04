4 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 18:31 — REGNUM Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что Москва будет делать всё для защиты малых народов, и это позиция не только ее, но и других стран. В этом контексте он привел в пример Венгрию.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы этот вопрос обсуждали на последней встрече с председателем парламента Венгрии, получив от него решение высшего законодательного органа, где речь идет об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих на территории Украины, — цитирует слова Володина пресс-служба Государственной думы. — Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии». Он также призвал не отмалчиваться по этому вопросу межпарламентские организации, в том числе ПА ОБСЕ. «Надеемся, что Украина все‑таки будет европейским государством. То, что мы видим, связанное с ущемлением прав малых народов, отменой изучения родного языка в школах — русского, венгерского, румынского, польского — это всё проявления национализма», — подчеркнул Володин. При этом он намекнул на раскол в Киеве по этому вопросу, указав, что не стоит сводить всю украинскую власть к нескольким министрам: «Она многообразна, и надеюсь, что людей, мыслящих в рамках правового поля, европейцев, больше, чем тех, кто представляет мировоззрение прошлого, являясь националистами не только по убеждениям, но и по действиям».

Что стоит за этой диагностикой председателя Государственной думы России? Начиная с 2014 года Киев эксплуатировал и продолжает пока еще эксплуатировать тезис о противопоставлении российских претензий к украинской власти и европейских. Украинским гражданам предлагается объяснение, в соответствие с которым любые заявления Москвы о притеснениях и неудобствах, переживаемых национальными меньшинствами на Украине, на самом деле являются попытками блокировать «евроинтеграционные устремления» Киева, «защищающего» Европу от России. Однако этому утверждению мешает Будапешт, его позиция и его действия. Венгрия — член Европейского союза и НАТО. И Венгрия же последовательно и методично отстаивает права венгерского меньшинства в Закарпатье, критикует положения некоторых новых украинских законов (в частности, об образовании и языке), негативно относится к практике преследований организаций своих соотечественников украинскими спецслужбами. Кое-кто в Киеве пытается «объяснить» такую позицию Будапешта тем, что он «продался» России. Но эта риторика не срабатывает. Более того, когда Володин говорит о надежде на то, что «Украина все‑таки будет европейским государством», и противопоставляет украинских «европейцев» и «националистов», это говорит о совпадениях концептуальных позиций Москвы и Европы.

Фактически речь идет о следующем: или Киев перестанет притворяться, что Украина является унитарным государством с одной нацией и одним языком, перейдет на федеративный принцип устройства государства, или страну ждут серьезные потрясения. Судя по тому, на что именно реагируют украинские политики и чиновники, больше всего они опасаются территориальных переделов. Основания бояться этого у них есть. В конце концов, в своих нынешних границах Украина установилась вовсе не естественным природным путем. Три западноукраинские области осенью 1939 года, Закарпатье в 1945 году и Крым в 1954 году достались ей по итогам военных действий (в первых двух случаев) и волюнтаристского решения советского генсека Никиты Хрущева (в третьем). Причем главные решения принимались в Москве, а не Киеве, и гарантом их выполнения являлся Советский Союз, а не Украинская Советская Социалистическая Республика. Это понимают и сами украинцы, и вовсе не только те, кто якобы подпал под действие «российской пропаганды». Скажем, по итогам прошедших в октябре сего года выборов в Венгрии в органы самоуправления национальных меньшинств посол Украины в Будапеште Любовь Непоп выразила обеспокоенность по поводу того, что в них «попали лица, которые ставили под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины», и исключила «возможность сотрудничества с теми, кто ставит под сомнение территориальную целостность нашего государства или пытается рассорить украинцев и венгров, манипулируя историей».

Киев напряжен и болезненно воспринимает любые «сигналы» со стороны. На сайте МИД Украины 2 декабря появилось сообщение о том, что в министерство «был приглашен посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, которому — в связи с интервью от 28 ноября — было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина — НАТО. Вручена нота протеста. В ходе беседы было дополнительно отмечено, что закон Украины «Об образовании» не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а, наоборот, дает им возможность лучшей самореализации на Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией». Но дело в том, что, отвечая на вопрос украинского портала «Главком» о необходимости Закарпатью стать автономией, венгерский посол ответил буквально следующее: «Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров — 150 тыс. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем «не наши», они прословацкие, провенгерские?». Как подчеркивает в свою очередь украинский портал «Европейская правда», стоит «заметить, что в интервью, которое стало основанием для ноты протеста, не было прямых призывов к автономии».

Но похоже, что в Киеве меняться не готовы. И это означает плохие новости для Украины. В конце концов могут не выдержать Варшава и Бухарест, и вслед за Будапештом и Москвой они тоже начнут ставить вопросы перед украинскими властями в связи с их политикой в отношении малых народов. По крайней мере, намек на такое развитие событий в словах Володина прочитать можно.