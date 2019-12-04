Лондон, , 18:29 — REGNUM Североатлантический альянс жив и пребывает «в очень хорошей форме», заявил 4 декабря президент Польши Анджей Дуда на ланче, устроенном президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.

Дуда сообщил, что на встрече в Лондоне главы стран НАТО приняли важные решения, показали своё единство и доказали «хорошую форму» НАТО.

«По моему мнению, мы приняли очень важные решения. Сегодняшняя встреча демонстрирует, что мы вместе, что Североатлантический союз по-прежнему живой и находится в очень хорошей форме», — сказал польский президент.

Кроме того, Дуда подчеркнул свою радость от пребывания в компании стран, проявивших ответственность за безопасность всего альянса.

Напомним, на ланч президент США пригласил только лидеров тех стран, которые довели уровень военных расходов до 2% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в «хорошей форме» НАТО, заявив, что альянс настолько нескоординирован, что можно говорить о «смерти его мозга».

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