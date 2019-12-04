Пхеньян, , 18:24 — REGNUM Теперешнее «перемирие» с Вашингтоном в любой момент может перерасти в войну, сообщает 4 декабря ЦТАК.

По словам главы северокорейского генштаба Пак Чен Чхона, Северная Корея и Соединённые Штаты «технически» уже находятся в состоянии войны.

«Перемирие» может рухнуть «из-за любой случайности», отметил северокорейский военный, причём это может произойти когда угодно.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в применении оружия против Пхеньяна не остановят его хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном — если это потребуется.

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