Нур-Султан, , 18:12 — REGNUM Об укреплении стратегического партнёрства и союзнических отношений с Москвой заявил 4 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.

По словам казахского лидера, Москву и Нур-Султан связывают не только огромная протяжённость границы, но и «общая история, общая культура, менталитет».

Токаев "Нужно признать, что в современном мире без участия России ни одна крупная международная проблема уже не решается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Токаев напомнил: Нур-Султан отвергает западную формулировку о том, что воссоединение Крыма с Россией — это аннексия.

Читайте ранее в этом сюжете: События в Крыму не являются аннексией — президент Казахстана