Нур-Султан, 4 декабря 2019, 18:12 — REGNUM Об укреплении стратегического партнёрства и союзнических отношений с Москвой заявил 4 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
По словам казахского лидера, Москву и Нур-Султан связывают не только огромная протяжённость границы, но и «общая история, общая культура, менталитет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Токаев напомнил: Нур-Султан отвергает западную формулировку о том, что воссоединение Крыма с Россией — это аннексия.
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