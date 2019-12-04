Киев, , 18:02 — REGNUM Украина добровольно заплатит в бюджет НАТО €850 тыс., получив взамен некое помещение в штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

«Украина осуществит добровольный взнос в НАТО 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО», — написал Гончаренко.

Размер, местонахождение и назначение этого «помещения» Гончаренко не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, после нацистского госпереворота 2014 года новые власти Украины отказались от внеблокового статуса страны и заявили о желании получить членство в НАТО.

Позднее желание членства было закреплено в конституции страны.

На данный момент руководство Североатлантического альянса не проявляет желания вступать с Украиной в полноправные отношения, предпочитая получать её услуги «по добровольному согласию» и безвозмездно.

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