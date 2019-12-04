Симферополь, 4 декабря 2019, 17:57 — REGNUM Главы крымских муниципалитетов должны находиться в своих администрациях и заниматься текущими вопросами, вместо того чтобы бегать по кабинетам Совета министров республики. Об этом 4 декабря на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, теперь большая часть совещаний с главами муниципальных образований будет проводиться именно в формате видеоконференцсвязи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму завершился кадровый конкурс «Твоё правительство», по итогам которого четыре республиканских министра сохранили за собой свои посты.
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