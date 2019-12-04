Москва, , 17:47 — REGNUM В Совфеде заверили, что Россия продолжит реализацию своих долгосрочный космических программ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Мы только будем рады за американцев, если запуск программы НАСА Commrercial Crew, старт которой из-за технических проблем и недоработок перенесен на три года, наконец, будет осуществлен летом 2020 года. Непонятно, правда, каким образом это скажется на статусе России как космической державе. Мы продолжим реализацию своих долгосрочных космических программ. Нельзя же всерьез полагать, как утверждает издание The Hill, что прекращение выплат за отправку астронавтов США на корабле «Союз» станет тяжелым ударом для России», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом сенатор обеспокоен тем, как бы ухудшение российско-американских отношений, которому, к сожалению, не видно конца, не отразилось на сотрудничестве наших стран в мирном освоении космоса.

Американское издание The Hill назвало запуск регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС «началом конца России как космической державы».