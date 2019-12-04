Стокгольм, , 17:45 — REGNUM Киев надеется провести большой обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года, заявил 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

По словам Зеленского, для него этот вопрос «очень личный».

«Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», — сказал украинский президент.

При этом Зеленский отметил, что вопрос обмена он хотел бы обсудить на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из пунктов Минских соглашений, выполнение которых Киев саботирует уже несколько лет, является обмен пленными и удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

На данный момент каждый случай частичного обмена этими людьми украинские политики используют для повышения своих рейтингов, избегая принципиального решения этого вопроса.

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