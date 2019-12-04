Симферополь, , 17:47 — REGNUM В Крыму и Севастополе многие настоящие российские патриоты оказались в забвении, хотя в их честь должны называть улицы и открывать памятники. Об этом на своей странице в Facebook заявил крымский политик Сергей Шувайников.

«Почему многие российские патриоты, кто боролся за российский Севастополь в годы украинской аннексии, оказались в забвении? Почему ни одна из улиц города-героя не носит имени братьев Кругловых — Александра и Гения, этих российских патриотов и организаторов общественной борьбы в 90-е годы?.. Эти люди, которые ушли из жизни, заслуживают и памятника. Ведь это были живые примеры для патриотического воспитания нашей молодежи… Не такие, как нынешние севастопольские партийцы «ЕР», едущие на Украину за загранпаспортом. Скверное чувство от всей это истории», — подчеркнул Шувайников.

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны Александр Круглов родился в семье учителей 8 марта 1924 г. в городе Артёме Приморского края. В Севастополе жил с 1930 года. Был с братом одним из наиболее активных борцов за российский статус Севастополя, готовил постановление Госдумы России о статусе Севастополя в 1996 году. Умер Александр Круглов 16 марта 2010 года в возрасте 87 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском пункте пропуска «Каланчак» на границе с Крымом задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России», координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Игоря Кучерявого, который, по предварительным данным, отправился в соседнее государство, чтобы получить заграничный паспорт.

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