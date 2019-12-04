Лондон, , 17:39 — REGNUM План НАТО по защите стран Прибалтики и Польши поддержал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 4 декабря в пресс-службе президента Литвы.

Это решение Эрдоган сформулировал на встрече с литовским коллегой Гитанасом Науседой на полях саммита НАТО в Великобритании. В переговорах участвовали также президенты Эстонии и Латвии.

Напомним, Эрдоган требовал в обмен на поддержание им плана НАТО по защите Прибалтики и Польши, чтобы эти страны, а также весь альянс, признали курдские организации террористическими.

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