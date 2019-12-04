Сочи, Краснодарский край, , 17:35 — REGNUM В Сербии ценят президента России Владимира Путина больше, чем предыдущих российских лидеров. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 4 декабря в Сочи.

«Пусть русские за нас на это не сердятся. Но если бы в 1999 году в России решал Путин, нас бомбить никто не стал бы», — отметил сербский лидер.

Вучич добавил, что в Сербии также «никогда не забудут 2015 год, когда Путин спас страну от клейма позора» и Россия отклонила в Совете Безопасности ООН резолюцию о признании геноцидом событий в Сребренице.

Напомним, военная операция НАТО «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия проходила с марта по июнь 1999 года. Официальным поводом для неё послужили отказ президента Югославии Слободана Милошевича выводить войска из Косово и Метохии и сфальсифицированный косовскими сепаратистами «расстрел мирных албанцев» в селе Рачак.

Бомбардировкам подверглись столица Югославии Белград и целый ряд городов Сербии, при этом бомбы падали как на военные объекты, так и на жилые кварталы и промышленные предприятия.

На сегодняшний день Сербия, провозгласившая курс на вступление в Европейский союз, активно налаживает отношения с Североатлантическим альянсом. Несмотря на заявленную официальным Белградом политику военного нейтралитета, в 2016 году республика приняла Индивидуальный план партнёрства с НАТО, получив таким образом статус одного из основных партнёров НАТО вне блока.