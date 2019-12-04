Севастополь, 4 декабря 2019, 17:37 — REGNUM В украинском пункте пропуска «Каланчак» на границе с Крымом задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России», координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Игоря Кучерявого. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации украинского издания «Деловая столица», Кучерявый, являющийся членом «Единой России» и в своё время активно поддержавший воссоединение Крыма с Россией, «приехал на Украину, чтобы получить украинский заграничный паспорт».
По данным журналистов, Кучерявого заключили под стражу и собираются судить в Херсоне.
В севастопольском отделении «ЕР» не комментируют ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года сотрудники СБУ задержали в Киеве экс-министра здравоохранения РК Петра Михальчевского, в отношении которого были выдвинуты обвинения о посягательстве на территориальную целостности и неприкосновенности, а также государственной измене.
Об этом: Экс-министра здравоохранения Крыма арестовали на Украине