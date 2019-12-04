Севастополь, , 17:37 — REGNUM В украинском пункте пропуска «Каланчак» на границе с Крымом задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России», координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Игоря Кучерявого. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации украинского издания «Деловая столица», Кучерявый, являющийся членом «Единой России» и в своё время активно поддержавший воссоединение Крыма с Россией, «приехал на Украину, чтобы получить украинский заграничный паспорт».

По данным журналистов, Кучерявого заключили под стражу и собираются судить в Херсоне.

«Ему задали вопрос: «Зачем тебе паспорт Украины? Ты же единоросс, у тебя же все хорошо должно быть». Ответ Кучерявого был такой: «Было дело, да прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда за границу России не поедешь, а ездить хочется», — написал в своём Facebook, разыскиваемый в РФ организатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

В севастопольском отделении «ЕР» не комментируют ситуацию.

«Я так подозреваю, что в Республике Крым и Севастополе не один такой «российский патриот», который за загранпаспортом на Украину подался… Мне интересно, где все эти политические деятели были и чем занимались до «Крымской весны» 2014 года, как и откуда они все всплыли?», — написал на своей странице в Facebook крымский политик Сергей Шувайников.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года сотрудники СБУ задержали в Киеве экс-министра здравоохранения РК Петра Михальчевского, в отношении которого были выдвинуты обвинения о посягательстве на территориальную целостности и неприкосновенности, а также государственной измене.

Об этом: Экс-министра здравоохранения Крыма арестовали на Украине