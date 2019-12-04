Киев, 4 декабря 2019, 16:51 — REGNUM В офисе главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве проходят обыски. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
По его словам, вооруженные люди, предположительно, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в здании, где располагается офис главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Также в этом здании расположены офисы других оппозиционных депутатов.