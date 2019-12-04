Лондон, , 16:51 — REGNUM Участники встречи представителей стран — членов НАТО в Лондоне заявили о своей готовности в равной степени нести и расходы, и ответственность за свою «неделимую безопасность».

Об этом сообщается в заявлении, принятом на саммите НАТО в Лондоне, опубликованном 4 декабря.

«Следуя нашему обязательству в сфере вложений в оборону, мы увеличиваем эти инвестиции для соответствия «норме» в 2% от ВВП и определяем, что 20% от этой суммы мы вкладываем в наращивание своих возможностей и в усиление миссий и операций альянса», — указано в заявлении.

Кроме того, в тексте отмечено, что общие военные расходы НАТО, без учёта доли США, уже пять лет растут и разница составила уже $130 млрд.

«Мы достигли значительного прогресса. Мы должны делать, и мы будем делать еще больше», — указано в заявлении глав государств и правительств стран — членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лондоне проходит саммит лидеров стран — участниц Североатлантического альянса.

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