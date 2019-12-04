Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Вашингтон пока не принял решение о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 4 декабря президент США Дональд Трамп.

«Мы ещё не определились с этим», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что «считает проблемой» строительство газопровода и ещё намерен обсудить это с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Тем не менее он подчеркнул, что «с этой проблемой должна разобраться сама Германия».

Напомним, ранее на неделе немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на источники в Сенате США, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

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