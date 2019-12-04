Президент Сербии Александр Вучич примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 Мая 2020 года. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент РоссииВладимир Путинна пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.
«В следующем году будет отмечаться важная для всех нас дата — 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве. Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади», — заявил Путин.
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Путин: отношения РФ и Сербии носят характер стратегического партнёрства
Россия и Сербия достигли высокого уровня стратегических взаимоотношений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.
«По всем направлениям сотрудничества России и Сербии носят характер подлинного стратегического партнёрства. Поддерживается интенсивный, насыщенный политический диалог. Мы с президентом Сербии находимся в постоянном тесном контакте», — заявил Путин.
Сербия бережно хранит память о подвигах советских воинов, отдавших жизнь за Югославию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент РоссииВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой СербииАлександром Вучичем в Сочи.
«Отношения России и Сербии имеют богатую историю, опираются на вековую дружбу, духовную общность, традиции, поддержку и взаимопомощь. Народы наших стран плечом к плечу сражались в годы Второй мировой войны, вместе боролись с нацизмом. Мы глубоко признательны сербским с друзьям за сохранение памяти о подвиге отдавших жизнь за Югославию советских воинов», — заявил Путин.
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Ситуация в Косово стала одной из центральных тем на переговорах президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским лидером в Сочи.
«Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов российско-сербского взаимодействия, обменялись мнениями о ситуации на Балканах. Прежде всего, вокруг Косово, по другим актуальным региональным проблемам», — заявил Путин.
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