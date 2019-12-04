Президент Сербии Александр Вучич примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 Мая 2020 года. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент РоссииВладимир Путинна пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«В следующем году будет отмечаться важная для всех нас дата — 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве. Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади», — заявил Путин.

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