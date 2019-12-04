Пекин, , 16:44 — REGNUM Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Китае Уильям Кляйн вызван 4 декабря в китайский МИД в связи с американским законопроектом о Синьцзяне, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Китая.

Комментируя решение Вашингтона принять законопроект о правах человека в Синьцзяне — одном из китайских регионов, — замглавы МИД КНР Цинь Ган назвал действия Штатов вмешательством во внутренние дела его страны.

Теперь, после этого американского законопроекта, действия китайской стороны, отметил дипломат, будут жёстче.

Цинь Ган «Китайская сторона выражает решительное недовольство и протест».

Напомним, Вашингтон принимает уже второй антикитайский законопроект, которым фактически поддерживает сепаратистов в КНР. Это делается на фоне незавершённой сделки о «торговом ненападении», которую пытаются осуществить власти обеих стран.

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