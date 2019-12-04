Архангельск, , 16:35 — REGNUM Председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова прокомментировала заявление Генпрокуратуры о незаконности получения ею высшего образования.

«Я в своем образовании уверена, я полностью отучилась и диплом получила. Точку поставит суд, больше мне нечего комментировать. Это история многолетней давности. Поэтому я не знаю, что еще сказать. Я всё получила законно, я в этом уверена. Я ожидаю положительного результата, что суд примет объективное решение. Здесь идет элементарная раскачка ситуации, кому-то хочется в это поиграть», — цитирует Валентину Сырову 29.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ считает необходимым через суд признать диплом спикера Архангельской городской думы недействительным. Поручение подать соответствующий иск ведомство направило в региональную прокуратуру. В 2018 году СУ СК по Архангельской области после доследственной проверки подтвердило, что Сырова поступила в Поморский госуниверситет, не имея полного среднего образования. Однако оснований для возбуждения дела следователине нашли.