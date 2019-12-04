Архангельск, 4 декабря 2019, 16:35 — REGNUM Председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова прокомментировала заявление Генпрокуратуры о незаконности получения ею высшего образования.
Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ считает необходимым через суд признать диплом спикера Архангельской городской думы недействительным. Поручение подать соответствующий иск ведомство направило в региональную прокуратуру. В 2018 году СУ СК по Архангельской области после доследственной проверки подтвердило, что Сырова поступила в Поморский госуниверситет, не имея полного среднего образования. Однако оснований для возбуждения дела следователине нашли.