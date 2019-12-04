Киев, 4 декабря 2019, 16:33 — REGNUM Кабинет министров Украины назначил Антона Дробовича новым главой Украинского института национальной памяти.
Соответствующее решение правительство страны утвердило сегодня, 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщил присутствующий на заседании правительства депутат Рады Алексей Гончаренко, Дробович является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.
Бывший глава ведомства, радикальный националист Владимир Вятрович уже раскритиковал назначения Дробовича. По его словам, это очередное неправильное кадровое решение правительства Гончарука в гуманитарной политике. Он предполагает, что «разворот в другую сторону» ‑ и вскоре «в национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев».
Украинские СМИ отмечают, что Дробович также является руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».