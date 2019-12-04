Москва, , 16:31 — REGNUM Москва зеркально ответит на решение Киева о продлении действия специальных пошлин на российские товары. Об этом заявил 4 декабря пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов, передаёт РИА Новости.

По его словам, соответствующие документы в настоящее время уже готовятся и будут представлены на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что правительство Украины продлило действие ограничительных мер в отношении российских товаров ещё на один год — до 31 декабря 2020 года.

Ограничения затрагивают товары, которые либо полностью производятся на Украине, либо могут быть заменены альтернативными поставками.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары