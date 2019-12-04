Киев, , 16:23 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Левен констатирует, что экспорт Украины достиг рекордного уровня и перспектива отношений ЕС со страной выглядит «очень перспективной».

Об этом он сказал на брифинге в Киеве сегодня, 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Левен заявил, что «потенциал инвестиций и отношений» ЕС и Украины выглядит очень перспективным при нескольких условиях.

Первое, как отметил премьер Швеции, это выполнение Киевом положений соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, подчеркнул Левен, Украина должна усиленно работать над борьбой с коррупцией и сдерживанием влияния олигархов.

«Все эти вещи необходимы для развития истинной европейской страны», — резюмировал глава правительства Швеции.

ИА REGNUM отмечает, что в рамках визита в Киев Левен проведет отдельные встречи с президентом и премьер-министром Украины, также состоятся украинско-шведские переговоры и беседы премьера Швеции с представителями «гражданского общества» и выпускниками Киевской школы экономики.

На сегодня Швеция является вторым по объему технической помощи донором Украины.