Улан-Батор, , 16:20 — REGNUM Власти Улан-Батора решили бороться с загрязнением воздуха и дорожным затором увеличив в пять раз дорожный налог .

С такой инициативой выступил мэр города Улан-Батора Сайнбуянгийн Амарсайхан. Его инициатива была одобрена на заседании столичного хурала гражданских представителей столицы.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года, минимальный налог на пользователей автомобильных дорог составит 100 тысяч тугриков (2.4 тысяч рублей) за год.

«Выхлопные газы автомобилей загрязняют воздух и негативно влияет на окружающую среду. Поэтому мировое сообщество призывает отказаться от автомобилей и выбрать общественный транспорт. С другой стороны, большое количество автомобилей вызывает затор на дорогах и общественный стресс.

Другие страны широко употребляет экономическое урегулирование с целью устранения этой проблемы. Поэтому мэр города выступил с инициативой пятикратно увеличить налог на пользователей автомобильных дорог», — пояснил заместитель мэра Жанцангийн Батбаясгалан.

Ряд экспертов оценивают решение не очень положительно.

«Если целью увеличения налога действительно является уменьшение дорожных заторов, то сначала надо изменить налог на новые и старые автомобили. Нужно изменить размер налогов на старые автомобили, которые загрязняют воздух и окружающую среду. Есть способы продажи и уничтожения старых, не используемых автомобилей. Увеличение налога на пользователей всех зарегистрированных автомобилей наверняка, является решением непрофессионального и халатного чиновника. Этот шаг, думаю, будет иметь много негативных последствий», — поделился своим мнением корреспонденту ИА REGNUM экономист Намжилдоржийн Энхбаяр.

Общество тоже неоднозначно реагирует на это решение, на 9 декабря запланирована акция протеста автомобилистов.