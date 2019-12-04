Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Петербургский парламент 4 декабря решил ввести практику именования городских учреждений в честь выдающихся соотечественников. Речь идет как о государственных унитарных предприятиях (ГУПах), так и о некоммерческих организациях.

Авторами документа выступили депутаты Заксобрания, единороссы Денис Четырбок, Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов.

Согласно документу, организациям может быть присвоено имя государственного или общественного деятеля, а также человека, который имеет особые заслуги перед Петербургом. Предложения по наименованию могут высказывать губернатор, Заксобрание, муниципальные образования, Общественная палата Санкт-Петербурга, а также коллективы самих учреждений. Окончательное решение будет за правительством города.

Хотя большинство депутатов инициативу поддержало, нашлись у нее и критики. Так, у руководителя фракции КПРФ Ольги Ходуновой сложилось впечатление, что, согласно документу, Петербург и Россия будто бы начали свою историю лишь с 1991 года.

«С этим я согласиться не могу, в этом законопроекте вычеркнут — и, по моему мнению, сознательно — советский период. Граждане Российской Федерации рассматриваются для того, чтобы увековечить память. А как же тогда те, кто жил и работал в СССР? Как рассматривать тех, кто героически сражался за город-герой Ленинград? Что это, боязнь нашего прошлого или политические установки сегодняшнего дня?» — недоумевает депутат.

По мнению Ходуновой, прижизненное увековечивание — тоже ненужная практика, которая не будет правильно воспринята петербуржцами.

Спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров поспешил успокоить коммунистку, напомнив, что на поправки к законопроекту у нее будет месяц; кроме того, он не знает ни одного человека, кто бы без ностальгии вспоминал о Советском Союзе.