Симферополь, , 16:18 — REGNUM Крымские участники кадрового конкурса «Твоё правительство», которые показали достойные результаты, могут стать кадровым резервом действующих чиновников. Об этом на своей странице в Facebook 4 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Претенденты «показали высокий уровень компетентности» и «высказали ряд интересных идей и предложений». Участникам, которые не стали победителями, но показали достойные результаты, будет предложено войти в резерв управленческих кадров республики», — отметил глава Крыма.

Остальные члены республиканского правительства, по его словам, будут представлены 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму завершился кадровый конкурс «Твой правительство», по итогам которого четыре республиканских министра сохранили за собой свои посты. Несмотря на многочисленные обещания, власти РК отказались от теледебатов с участием претендентов.

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