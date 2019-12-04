Симферополь, 4 декабря 2019, 16:18 — REGNUM Крымские участники кадрового конкурса «Твоё правительство», которые показали достойные результаты, могут стать кадровым резервом действующих чиновников. Об этом на своей странице в Facebook 4 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Остальные члены республиканского правительства, по его словам, будут представлены 5 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму завершился кадровый конкурс «Твой правительство», по итогам которого четыре республиканских министра сохранили за собой свои посты. Несмотря на многочисленные обещания, власти РК отказались от теледебатов с участием претендентов.
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