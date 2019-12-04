Киев, , 16:14 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, у стен Верховной рады Украины появились десятки мешков с землёй. Как оказалось, их вместе с единомышленниками принесла бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. Таким образом она выразила протест против земельной реформы.

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Как утверждает Савченко, мешки с землёй привезены со всех регионов Украины и якобы даже из Крыма.

«Кто-то считает, что украинская земля — это мусор, как ни странно, — приводит слова Савченко телеканал «112 Украина». — Проблема в том, что, действительно, это — курган МВФ. Здесь сейчас находится полтонны украинской земли, это всего лишь полтонны. В какую цену они оценят вообще эту землю, украинцы? В какую цену они оценят это хулиганство?»

Бывший парламентарий пояснила, что эта акция приурочена к парламентским слушаниям по вопросу открытия рынка земли на Украине, противников которого лишают возможности высказаться.

Савченко заявила, что такой флешмоб — это только начало. По её словам, подобные акции будут проходить по всей Украине и не закончатся, «пока парламент не откажется от продажи земли».

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«Продавать землю можно только после всеукраинского национального референдума», — заявила бывший народный депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2001 года на Украине был введён мораторий на продажу земель сельхозназначения. С 2002 года запрет начал действовать как временная мера — для создания инфраструктуры рынка земли. Последний раз мораторий на ввод рынка земель сельскохозяйственного назначения продлил предыдущий парламент, соответствующий закон в феврале 2019 года подписал тогдашний президент Пётр Порошенко.

В настоящее время на рассмотрении в Верховной раде Украины находится ряд законопроектов о рынке земли, который могут открыть для иностранных корпораций.

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