София, , 16:13 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило выделение дополнительных 16 млн левов (более 8 млн евро) на замену двигателей восьми самолетов МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

Как уточняется, целью ремонта самолётов является продление ресурса их использования и поддержание их в летной годности до тех пор, пока не будет реализован контракт на закупку американских истребителей F-16.

«Таким образом обеспечиваются необходимые для военно-воздушных сил условия для поддержки способности контроля воздухоплавания и гарантирования воздушного суверенитета, а также применения механизмов коллективной обороны НАТО, общей политики безопасности и обороны ЕС», — говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, средства будут выделены из бюджета министерства обороны Болгарии на 2019 года.

Напомним, ранее в текущем году Болгария заключила контракт с США по закупке американских истребителей F-16 Block 70 на замену самолётам МиГ-29 советского/российского производства, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики.

Контракт предусматривает поставку Болгарии до 2023 года шести одноместных и двух двухместных истребителей с комплектами вооружения к ним, включая ракеты воздух-воздух, поставку сопутствующей системы наблюдения и управления, а также обучение лётчиков и наземного персонала.

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