Киев, , 16:13 — REGNUM На Украине сегодня, 4 декабря, стартовала бессрочная акция протеста аграриев под названием «Нет безответственной продаже земли!», передает корреспондент ИА REGNUM.

Протест организует целый ряд общественных организаций аграриев — «Аграрный союз Украины», Ассамблея аграрных палат, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев, профсоюзы и т. д.

Протестующие намерены добиться отмены планов по внедрению рынка земли в том виде, который предлагает нынешняя власть Украины.

Ранее сегодня стало известно, что во втором чтении и в целом Рада может рассмотреть закон о продаже земли 17−20 декабря. После первого чтения к документу предложено более 3 тыс. правок. Также в Раде должны состояться специальные парламентские слушания о рынке земли. Рассмотрение законопроекта сопровождается многочисленными протестными акциями, которые проходят как в Киеве, так и в регионах страны.