Белград, , 15:59 — REGNUM Страны Европейского союз договорились до конца 2019 года открыть новый раздел в переговорах с Сербией о присоединении страны к объединению. Об этом сообщает телеканал РТС со ссылкой на источники в Брюсселе.

Как уточняется, речь идёт о главе 4 переговорного досье, которая касается вопросов свободного передвижения капитала.

По информации телеканала, сербская сторона хотела бы ускорить переговорный процесс и готова также начать консультации по разделам «О свободном передвижении работников», «О трансъевропейских сетях» и «О транспортной политике», однако в Брюсселе считают, что Сербии ещё следует завершить ряд реформ по данным направлениям.

Напомним, Сербия в 2012 году получила статус кандидата в члены ЕС, а в декабре 2015 года руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики. В рамках процесса вступления Сербии в ЕС должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза. Одной из решающих в переговорах является последняя, 35-й глава, обозначенная как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование проблемы Косово.