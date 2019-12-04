Нур-Султан, , 15:53 — REGNUM Из российской аренды в городе Байконур планируется вывести четыре земельных участка общей площадью 11,6 тыс. га, сообщает 4 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур».

Документ рассмотрели депутаты Сената Казахстана. Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Рустем Курманов заявил, что ратификация протокола необходима для завершения процедуры вывода указанных земельных участков.

Замминистра отметил, что вывод земельных участков не отразится на размерах выплат со стороны России. Два участка необходимы для развития поселка Торетам Кармакшинского района Кызыл-Ординской области Казахстана. Еще два участка будут выведены для строительства международного транспортного коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана ратифицировали вышеуказанный протокол 6 ноября. Размер арендной платы Байконура составляет $115 млн в год.

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