Багдад, , 15:52 — REGNUM По данным Независимой комиссии по правам человека, число жертв акций протеста в Ираке достигло 460 человек, об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Кроме того, по данным представителей комиссии, в ходе столкновений с сотрудниками правопорядка пострадали 17 тыс. человек.

«По меньшей мере 460 демонстрантов были убиты в октябре и ноябре в центральных и южных провинциях Ирака», — отметил в комментарии изданию представитель комиссии Аль аль-Баяти.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются свыше двух месяцев, граждане недовольны высоким уровнем коррупции в стране, ростом безработицы и отсутствием базовых услуг.

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