Москва, , 15:43 — REGNUM В Госдуме ожидают скандала на юбилее НАТО, но развала Альянса не прогнозируют, так как Россия является цементирующим фактором.

«Саммит, посвященный 70-летию НАТО, должен был пройти в торжественной, даже праздничной обстановке, но если он обойдется без крупного скандала, организаторов можно будет поздравить с успехом», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Клубок противоречий там велик, указал он.

«Франция недовольна позицией США. Макрон говорит о «смерти мозга» НАТО, естественно, американцы принимают это свой счет, потому что всем известно, где находится мозг НАТО. Эрдоган тоже принял это на свой счет, оскорбил Макрона, возник дипломатический скандал между Францией и Турцией. Одновременно возник энергетический скандал между Грецией и Турцией. Вдобавок Эрдоган заявил, что Турция не поддержит план НАТО по защите Польши и Прибалтики, если альянс не признает курдские формирования террористической организацией, тогда как для США курды — союзники. Клубок проблем очень большой», — рассуждает он.

При этом Никонов уверен, что НАТО не развалиться.

«Российский фактор — вот что цементирует альянс. Лжи там сколько угодно, но в последние месяцы накал антироссийских страстей несколько снизился. Поэтому курс, который сейчас предлагает Столтенберг, — «сдерживание и диалог» — это определенный шаг вперед по сравнению с предыдущими годами», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Лондоне проходит юбилейный, 70-й саммит НАТО.