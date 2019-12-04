Бишкек, , 15:42 — REGNUM Таможенная служба Киргизии продолжает внедрять на таможенных постах и контрольно-пропускных пунктах систему видеонаблюдения с онлайн передачей данных в центральный аппарат ведомства. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба ГТС.

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Делается это в соответствии с межправительственным соглашением об оказании Россией технического содействия Киргизии в рамках процесса присоединения республики к Евразийскому экономическому союзу.

В таможенном ведомстве отмечают, что уже установлены 472 камеры видеонаблюдения на девяти автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. В настоящее время к системе онлайн-мониторинга подключены 14 камер на пяти автоматизированных пунктах пропуска.

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