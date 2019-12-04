Бишкек, 4 декабря 2019, 15:37 — REGNUM Арзыбек Кожошев назначен на пост председателя госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Киргизии. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 4 декабря.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Арзыбек Кожошев занимал должности:
- заместителя министра финансов — с марта 2007 года по январь 2011 года,
- и. о. министра финансов — с января 2011 года по октябрь 2015 года,
- министра экономики — с октября 2015 года по август 2017 года.