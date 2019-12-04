Киев, , 15:34 — REGNUM В 2020 году на финансирование сектора безопасности и обороны Украины будет направлено на 33,8 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Эти траты предусмотрены военным бюджетом страны и составят 5,45% от ВВП. Об этом 4 декабря сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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Уточняется, что на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины планируется направить не менее 245,8 млрд грн.

«Эти расходы позволят органам сектора безопасности и обороны Украины в полной мере выполнить задачи по обеспечению обороноспособности и государственного суверенитета», — подчеркнул Данилов, добавив, что финансовые ресурсы должны быть использованы должным образом.

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Секретарь СНБО добавил, что приоритетами военного бюджета Украины на 2020 год являются мероприятия по соответствию сектора безопасности и обороны страны стандартам НАТО, а также разработка, производство и закупка новых образцов вооружений и военной техники.

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Также среди основных направлений финансирования Данилов назвал усиление системы противовоздушной обороны государства, реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016−2020 годы, усиление контрразведывательной защиты, борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.