Бишкек, , 15:27 — REGNUM C каждого прибывающего в Россию из Киргизии авиарейса депортируют по четыре — пять бородатых молодых людей. Об этом сегодня, 4 декабря, на заседании республиканского парламента заявил депутат Нурбек Тотонов, передают «Vesti.kg».

По словам парламентария, киргизстанские власти должны обеспокоиться такой ситуацией, поскольку она демонстрирует, что отношения между странами не налажены в должной мере.

«В нашей стране 90% населения — мусульмане, которые придерживаются традиционных течений. Почему тогда к ним такое отношение?», — недоумевает народный избранник.

В свою очередь статс-секретарь госслужбы миграции Алмаз Асанов выразил мнение, что это может быть связано с законодательством принимающей стороны.