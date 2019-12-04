Киев, , 15:19 — REGNUM На встрече лидеров стран «нормандского формата» 9 декабря в Париже стороны могут добиться «серьезных результатов», заявил на брифинге в Киеве 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский уточнил, что для этого все стороны должны хотеть прекращения войны так, как этого хочет украинская власть, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то мы можем добиться серьезных результатов… по поводу полностью вывода всех войск, незаконных вооружений», — сказал украинский лидер, добавив, что хотел бы понимать возможные временные рамки.

Он также в очередной раз подчеркнул, что одной из главных тем для обсуждение будет формат проведения местных выборов в Донбассе.

«Эти выборы должны проходить по украинскому законодательству с представительством всех украинских партий, с участием украинских и иностранных наблюдателей и украинских СМИ», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что 2 декабря Зеленский заявил, что на встрече в Париже 9 декабря точно не будет «зрады» (предательства — ред.), и призвал украинцев доверять ему.