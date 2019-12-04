Сочи, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM На сегодняшней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит Сочи, сербский лидер Александр Вучич планирует обсудить отношения между Сербией и Косово. Об этом президент Сербии заявил сегодня, 4 декабря, в ходе российско-сербских переговоров в узком составе.

Читайте также: Число стран, отозвавших признание независимости Косова, возросло до 17

«Мне надо Вам сказать, что я не оптимист по поводу, как мы это скажем, окончательного решения, которое бы стало компромиссом между Белградом и Приштиной, — приводит пресс-служба Кремля слова Вучича. — Мы эту тему обсудим вместе».

Также глава государства выразил большую признательность руководству России за постоянную поддержку Сербии, сохранение территориальной целостности, независимости, суверенитета страны, за поддержку на международном уровне.

Также в сюжете: Путин и Вучич начали переговоры в Сочи

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением ЕС начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово.

Добавим, что на сегодняшний день, по данным МИД Сербии, Косово признали 93 страны, 95 — не признали, а ещё пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай. В ноябре 2019 года Республика Науру стала 17-м по счёту государством, отозвавшим в одностороннем порядке признание независимости Косова.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово готово заключить соглашение с Сербией в нынешних границах