Москва, , 15:16 — REGNUM Что касается выдачи виз на мероприятия ООН или другие международные мероприятия, то у США в этом случае явно более выигрышные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя отказ США выдать визы российской делегации.

«Так уж получилось, что официальные лица из США очень редко принимают участие в мероприятиях в России, чтобы мы могли вернуть нашим «заокеанским партнерам» любезность.

Так что единственное, что в этой борьбе остаётся России, — всячески привлекать внимание мировой общественности к этим некрасивым действиям американской стороны.

Ну и, конечно, лоббировать, где возможно, перенос подобных мероприятий на другие площадки.

Причем, делать это ещё на подготовительной стадии, предупреждая организаторов, что участие российской делегации может оказаться под угрозой, если оно будет проводиться в США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

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