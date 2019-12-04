Киев, , 15:24 — REGNUM С призывом к властям Украины воздержаться от блокирования доступа к российским сайтам и делать это только по решению суда выступила международная неправительственная организация Freedom House. Об этом 4 декабря говорится в отчёте организации.

«Воздержитесь от введения общего запрета доступа к ресурсам и гарантируйте, что единственным правовым основанием для изъятия контента или доступа является решение суда, которое выносится по результатам тщательного и справедливого расследования каждого дела», — приводит издание «Украинские новости» текст отчета Freedom House.

Также организация призвала украинские власти делать периодический отчёт перед общественностью о том, как влияют санкции и меры, которые предприняты государством для собственной защиты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором попросил лидеров ЕС продлить санкции против России.