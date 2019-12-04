Москва, , 15:12 — REGNUM Юбилейный саммит НАТО демонстрирует разброд и шатание внутри Альянса, члены которого не могут договориться по ключевым вопросам дальнейшего сотрудничества, сглаживая острые углы с помощью обтекаемых формулировок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Некоторые члены НАТО выражают явное недовольство политикой Альянса, спорят по поводу совместного будущего и определения потенциальных противников, указывают на недипломатичность партнеров. Мы являемся свидетелями кризиса в НАТО, но думать о том, что Альянс близок к развалу, преждевременно», — полагает Железняк.

Очевидно, что при сохранении в НАТО стратегии на раскручивание антироссийской истерии, никакого конструктивного диалога с Альянсом у России не получится, говорит парламентарий.

Он сожалением отметил, что вместо того, чтобы сосредоточить усилия на борьбе с реальной угрозой международного терроризма, киберпреступностью, на противодействии экстремизму, НАТО продолжает наращивать вооружения для противостояния не существующим противникам, теряя на ходу смысл собственного существования.