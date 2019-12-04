Сочи, Краснодарский край, , 15:10 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку в сохранении территориальной целостности республики. Об этом Вучич сказал на переговорах с Путиным в Сочи.

«Еще раз хотел бы показать вам большую признательность за постоянную поддержку Сербии в сохранении нашей территориальной целостности, независимости, суверенитета, вашу поддержку на международном уровне», — сказал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением ЕС начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово.

Ранее в Сочи началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который находится в России с рабочим визитом.