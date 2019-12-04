Москва, , 15:08 — REGNUM Высылка немецкой стороной двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве грузинского гражданина не останется без ответа. Россия примет меры по этому поводу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД действия Берлина назвали безосновательными и недружественными, а также подчеркнули недопустимость политизированного подхода к вопросам следствия.

«Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — отметили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Германии по подозрению в убийстве был задержан российский гражданин. Следствие полагает, что от его рук в Берлине погиб 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Более того, власти ФРГ считают, что к преступлению причастны российские власти. Два российских дипломата были объявлены персонами нон-грата 4 декабря.

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