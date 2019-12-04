Киев, , 15:08 — REGNUM Верховная рада Украины действительно планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже земли еще в декабре, ориентировочно на следующей пленарной неделе.

Об этом журналистам 4 декабря заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следующая пленарная неделя в Раде должна состояться 17−20 декабря.

Никаких дополнительных подробностей относительно законопроекта Арахамия не уточнил.

Напомним, что в первом чтении силами фракции «Слуга народа» законопроект о продаже земли парламент Украины принял 13 ноября. Причем власти заявили, что перед вторым чтением документ подвергнется существенной переработке, поэтому столь небольшой промежуток времени до второго чтения стал для многих неприятным сюрпризом.

2 декабря стало известно, что к законопроекту о рынке земли во время подготовки его ко второму чтению поступило свыше 3 тысяч поправок.