Москва, , 15:00 — REGNUM Европейцам давно пора активнее прорабатывать вопрос об обеспечении собственной безопасности без участия США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Слишком уж обременительной, ненадёжной и лицемерной стала для них опека американцев. Заокеанские манипуляторы декларируют как основной источник опасности для Европы «российскую угрозу», которой на самом деле нет. Под этим соусом размещают свою военную инфраструктуру, перевозят арсеналы и передислоцируют войска на территории европейских стран, а при этом у европейцев нет никакого доступа к управлению всем этим «добром». Ни для кого не секрет, что ВС стран НАТО подчиняются США. В любой момент их оружие может быть направлено на гостеприимных европейцев, пустивших их к себе», — рассуждает сенатор.

И из-за всего этого у США всегда есть возможность экономически шантажировать европейцев, констатировал парламентарий.

«И это даже не только и не столько тарифы взносов в натовскую казну. Это цены на нефть, на другие товары, принуждение к введению санкций против нас, против Китая, Ирана и других стран. Мало того, что европейская экономика и без того находится далеко не на пике расцвета, — так инструментарий её развития сильно сокращён военной зависимостью от США. Они и шаг без заокеанских союзников ступить боятся», — указал он.

США благодаря НАТО усилили свои позиции на рынке вооружений, развили собственный военно-промышленный комплекс, взяли под контроль месторождения углеводородов и важные транзитные «артерии». А европейцы, напротив, во всех названных отношениях только регрессировали, сказал сенатор.

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