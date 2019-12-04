Москва, , 14:57 — REGNUM Российская сторона считает заявления властей ФРГ о высылке двух сотрудников посольства РФ в Берлине безосновательными и недружественными. Об этом заявили в МИД РФ, передает 4 декабря РЕН ТВ.

Российские дипломаты подчеркнули, что в отношении Германии будут предприняты ответные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В ведомстве пояснили, что мера в отношении дипломатов применена из-за того, что к убийству якобы причастны российские власти.

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