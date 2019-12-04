Киев, , 14:53 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть во главе с президентом Зеленским, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в «нормандском формате».

Об этом оппозиционный политик, депутат Рады заявил в комментарии прессе сегодня, 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о принятии накануне в парламенте Украины постановления «О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины — обретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора», которое, как считает Медведчук, стало очередной «политической провокацией» накануне встречи «нормандской четверки» в Париже.

Народный депутат также подчеркнул, что особый цинизм этому голосованию придает то, что сделано все было с подачи фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко, а поддержано партией «Слуга народа».

«Таким образом президентская политсила прямо задекларировала то, что давно является очевидным для всех: преемственность по отношению к политике прежней власти, использование ее идеологии, риторики и методов». «Слуга народа» становится на позиции «партии войны», не заинтересованной в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений», — отметил депутат.

Медведчук также прокомментировал последние высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко, который заявил: «Если спросите, что опаснее (для НАТО) — терроризм или Россия, то я скажу, что не вижу разницы между ними».

По словам Медведчука, подобная позиция руководителя внешнеполитического ведомства Украины является прямым вредительством.

«Сопоставление этих фактов позволяет сделать очевидный вывод: нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в «нормандском формате»», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе должна состояться в Париже 9 декабря. Ранее Медведчук неоднократно заявлял прессе, что выполнение Украиной Минских соглашений зависит только от политической воли президента Зеленского.