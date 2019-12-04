Сеул, , 14:49 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Южную Корею в попытках наладить отношения, испорченные решением Сеула разместить на своей территории элементы ПРО США, об этом 4 декабря сообщает Al Arabia.

Это первый за последние четыре года визит китайского дипломата столь высокого уровня. В ходе переговоров Ван И подчеркнул, что КНР и Южная Корея являются близкими соседями, которые должны укреплять сотрудничество.

Напомним, США разместили в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, направленную против Северной Кореи, однако установка также потенциально может быть использована против Катая, что меняет баланс сил в регионе.

Пекин недоволен тесным сотрудничеством Сеула с Вашингтоном, тем не менее ввиду особенности географического положения, страны объективно нуждаются в двусторонних связях.

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