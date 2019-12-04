Киев, , 14:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сильно напрягся из-за падения в течение осени рейтинга на 20%, сообщает украинское экономическое издание «The page» со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Собеседник издания отметил, что к сожалению, президент Украины объясняет падение рейтинга тем, что в Раде был проголосован законопроект об открытии рынка земли и внесена законодательная инициатива о либерализации игорного бизнеса.

«По его словам, это якобы может снижать и его рейтинг. Это в конечном счете может повлиять на то, в каком виде будут приняты два соответствующих документа. Их либеральной редакции ожидать не стоит», — пояснил источник.

В окружении президента в свою очередь опасаются, что за зиму рейтинг Зеленского обрушится еще на 20%. Что станет в полном смысле катастрофой для правящей партии, говорится в материале.

ИА REGNUM напоминает, что рейтинг поддержки президента Владимира Зеленского осенью 2019 года снизился более чем на 20%. В частности, в сентябре, согласно опросу Киевского международного института социологии, к Зеленскому позитивно относились 73% населения страны, а в ноябре — 52%.

Социологи считают, что на падение рейтинга повлияли все осенние скандалы во фракции «Слуга народа», а также, действительно, законопроекты о продаже земли и легализации игорного бизнеса.