Москва, , 14:46 — REGNUM В Совфеде рассчитывают на то, что разрозненные демарши отдельных членов НАТО станет последовательными шагами на пути обеспечения безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Надеюсь, что разрозненные демарши отдельных членов НАТО против безраздельного американского доминирования в альянсе станут сигналами и для других государств-членов, воплотятся в какую-то более слаженную программу действий по обеспечению европейской и собственной национальной безопасности», — заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По мнению сенатора, сегодня НАТО никакой не механизм обеспечения мировой безопасности, а практически личная вотчина США, которую они используют исключительно в своих личных целях: как рычаг для давления на Европу, для её экономического и политического подчинения, для тотального контроля над своими менее сильными союзниками, а также для силового вторжения в неугодные им государства.

«То, о чём сказал президент Франции Эммануэль Макрон (несогласованность и раскоординация действий США с другими членами блока) давно уже ни для кого не секрет. Более того, страны, входящие в блок НАТО, не находят общего языка по целому ряду невоенных вопросов», — указал Бондарев.