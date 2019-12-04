Сочи, Краснодарский край, , 14:39 — REGNUM Стратегическое партнерство России и Сербии подтверждается ежедневной работой в сфере политики, экономики и безопасности. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи.

«Наши отношения развиваются весьма позитивно, наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что это касается и политической сферы, и взаимодействия в области безопасности, и в сфере экономики. Путин отметил, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 2%, а за девять месяцев текущего года — более чем на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который находится в России с рабочим визитом.

Стороны намерены обсудить увеличение товарооборота между странами, который по итогам 2018 года составил $3 млрд, вопрос поставок российского газа сербским потребителям, а также ситуацию в Европе и мире.

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